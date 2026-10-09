Rajasthan : जीएसटी में बड़ा बदलाव, दीपावली से पहले भीलवाड़ा के व्यापारियों को मिला बड़ा तोहफा

कर्मचारियों के हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस, टेलीकॉम टावर, फैक्ट्री के बाहर की पाइपलाइन, फ्री सैंपल्स और नष्ट किए एक्सपायर्ड स्टॉक पर भी आईटीसी का लाभ मिलेगा। माल परिवहन के दौरान अब रूट के हर राज्य में बार-बार वाहनों की चेकिंग नहीं होगी। गाड़ी केवल खुफिया जानकारी और पूर्व अनुमति पर रोकी जाएगी। 1 नवंबर 2026 से इनपुट सर्विसेज का आईटीसी भी रिफंड में शामिल होगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2027 से प्लांट और मशीनरी के आईटीसी का रिफंड प्रति माह मिलने लगेगा। ई-कॉमर्स विक्रेता अब दूसरे राज्य के वेयरहाउस को अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना सकेंगे। इससे पूरे देश में माल बेचना आसान होगा। 5 करोड़ तक के बी2बी व्यापारियों को सिर्फ सालाना रिटर्न भरने का विकल्प मिलेगा।