Sikar : जंतर-मंतर आंदोलन से पहले रींगस के अधिवक्ता संजू वर्मा घर से डिटेन, कठूमर में बड़े सीजेपी नेता के घर पहुंची पुलिस

इस कार्रवाई के बाद अधिवक्ता संजू वर्मा ने प्रशासन पर आंदोलनकारियों को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर उनका विरोध जारी रहेगा। संजू वर्मा के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों की ओर से 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा एसआईआर सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित था। वे भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच शुक्रवार सुबह रींगस पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें डिटेन कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन इतना डरा हुआ है कि आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को घरों से ही डिटेन किया जा रहा है।