Dausa Zila Parmukh : दौसा. जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने इस बार जिले की राजनीति में महिला शक्ति की मजबूत तस्वीर पेश की है। जिला परिषद की कुल 37 सीटों में से 20 पर महिलाओं ने जीत दर्ज कर आधी से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। खास बात यह है कि सभी 20 महिला सदस्य कांग्रेस की है। वहीं भाजपा की एक भी महिला प्रत्याशी जिला परिषद सदस्य का चुनाव नहीं जीत पाई। भाजपा के खाते में आई 2 सीटों पर पुरुष प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है।