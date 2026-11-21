फोरन्ता देवी और वार्ड 16 से अमरसिंह को विजयी बनाया। मुकेश महज 7 वोटों से जीते : चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड वार्ड 05 की कांग्रेस प्रत्याशी विनिता के नाम रहा। जिन्होंने 955 मतों के विशाल अंतर से बाजी मारी। उनके बाद वार्ड 02 से गुलाब (893 मत) और वार्ड 17 से छोटी देवी (729 मत) ने बड़ी जीत दर्ज की। नजदीकी मुकाबला वार्ड 11 में देखने को मिला, जहां निर्दलीय मुकेश ने महज 7 मतों के मामूली अंतर से जीत हासिल की, जबकि वार्ड 07 से भाजपा के रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (30 मत) और वार्ड 15 से कांग्रेस की शारदा (44 मत) भी बेहद करीबी अंतर से विजयी रही।