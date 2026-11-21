चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर: प्रभार वाले फलौदी में जिला परिषद के 23 वार्ड में से कांग्रेस को 21 और भाजपा को महज 2 वार्ड में सफलता मिली। खींवसर की लोहावट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा एक भी वार्ड में जीत दर्ज नहीं कर पाई।

विधि मंत्री जोगाराम पटेल: गृह क्षेत्र लूणी में भाजपा को 6 और कांग्रेस 10 वार्ड में जीती। जोधपुर जिले में भी भाजपा हारी। जिला परिषद के कुल 43 वार्ड में से भाजपा को महज 8 वार्ड में जीत मिली। जबकि, कांग्रेस ने 32 वार्ड में परचम लहराया।

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी: विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायत समितियों में से टोडारायसिंह और पचेवर में कांग्रेस को बहुमत मिला। मालपुरा के 15 वार्डों में भाजपा 7 सीटों के साथ आगे रही, लेकिन बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को छह, रालोपा और निर्दलीय को एक-एक सीट मिली।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम: डीग जिले के विस क्षेत्र बृजनगर में जिप की छह सीटों में से कांग्रेस पांच, भाजपा 1 सीट जीती। वहीं, पंस के 29 सदस्यों में कांग्रेस के 15 और निर्दलीय 9 प्रत्याशी जीते। भाजपा केवल 4 पर जीती।

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा: सवाईमाधोपुर के 23 वार्डों में से भाजपा छह सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने 15 पर जीत दर्ज की। दो वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते। वहीं, मलारना डूंगर के 17 वार्डों में से कांग्रेस ने 15 पर जीत हासिल की।

उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई: विस क्षेत्र गुड़ामालानी में भाजपा ने बढ़त ली। जिप के 7 वार्डों में से भाजपा 4 पर जीता। कांग्रेस खाता नहीं खोल सकी। गुड़ामालानी पंचायत समिति के 17 वार्डों में से भाजपा ने 12 पर जीत हासिल की।

गोपालन मंत्री जोराराम: सुमेरपुर के चार जिला परिषद वार्डों में से 3 पर कांग्रेस और केवल 1 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं, पंचायत समिति में 21 वार्ड में से 14 में कांग्रेस जीती।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा: विधानसभा क्षेत्र लूणकरनसर में पंचायत समिति की 27 सीटों में से कांग्रेस ने 17 पर जीत दर्ज की। भाजपा को 9 सीट मिली।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार: जायल पंचायत समिति के 19 वार्डों में भाजपा को 4 सीट मिली। कांग्रेस और आरएलपी ने 7-7 पर जीत दर्ज की।

सैनिक कल्याण मंत्री विजय सिंह चौधरी: नावां पंचायत समिति के 21 वार्डों में भाजपा केवल तीन सीट जीत पाई। कांग्रेस ने 10 व आरएलपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की।

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा: प्रतापगढ़ जिला परिषद की 25 सीटों में से कांग्रेस ने 11, भाजपा ने 7 और बीएपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। रिश्तेदार कल्पना मीना जरूर चुनाव जीत गईं।