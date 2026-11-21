जयपुर जिले की पंचायत समितियों के परिणामों में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त बनाई है। 22 पंचायत समितियों के 386 वार्डो में से 383 के परिणाम घोषित किए गए। इनमें कांग्रेस ने 216 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 87 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) को 60 सीटें मिलीं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने 20 वार्डों में जीत हासिल की। तीन वार्डों के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए है। चुनाव परिणामों में सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन रालोपा का रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में रालोपा ने आठ सीटें जीतकर पंचायत समिति में बहुमत हासिल कर लिया। यहां भाजपा और कांग्रेस को तीन- तीन सीटें मिलीं, एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की।