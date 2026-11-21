जयपुर। पंचायत चुनाव के नतीजों ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं के राजनीतिक प्रभाव और अपने क्षेत्रों में पकड़ उजागर कर दी है। कहीं नेताओं के परिजन जीत दर्ज कर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सफल रहे तो कहीं हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व अशोक गहलोत से लेकर भाजपा-कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तक के गृह एवं विधानसभा क्षेत्रों में आए नतीजों से सियासी समीकरण बदले हैं। दिग्गजों को यह परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव तक चुनौती के रूप में लेना होगा।