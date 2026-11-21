जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की नवीन पुस्तक 'वाक्-विज्ञान उपनिषद' की सराहना करते हुए कहा है कि इसमें वाक् के विभिन्न आयामों को भारतीय दर्शन की दृष्टि से समझाने का सार्थक प्रयास किया गया है। मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि इस पुस्तक के माध्यम से कोठारी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने गहन चिंतन को प्रस्तुत किया है। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोठारी की तीन खंडों में प्रकाशित नवीन कृति 'मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्मांड' के माध्यम से भारतीय संस्कृति, दर्शन और वैदिक ज्ञान परंपरा के गहन विषयों को जन-जन तक पहुंचाने की मुहिम की तारीफ की है।