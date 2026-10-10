अस्पताल के चेंजिंग रूम में सीक्रेट कैमरा…. बनाए गए आपत्तिजनक फोटो-वीडियो, जेल से छूटते ही नर्स ने खोली पोल

नर्स ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल में काम के दौरान चेंजिंग रूम में सीक्रेट कैमरे से उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए गए। आरोप है कि इन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया गया। उसने जनवरी 2024 में नाइट ड्यूटी के दौरान जबरन कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि बेवजह बदनाम करने के लिए मुझे बदनाम किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल संचालक व डॉक्टर सायमन मेकवान पुत्र फुसाभाई निवासी जीवन वर्षा अपार्टमेंट, अहमदाबाद हॉल मंगलम टॉवर हमीरपुरा बाड़मेर, मैनेजर जगतसिंह सोढ़ा दानजी की होदी, कंवराराम निवासी शिवकर के खिलाफ महिला थाने में प्रकरण दर्ज हुआ हैं।