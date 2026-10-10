राजस्थान से बकरियां चोरी करने वाले MP से गिरफ्तार, पुलिस ने 200 CCTV फुटेज खंगाले, तब पकड़ में आए आरोपी

नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में बकरियां चोरी करने वाले गिरोह का मकराना थाना पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी सड़क किनारे चर रही बकरियों को पहले मक्का का दाना और फल खिलाकर अपने पास बुलाते थे। इसके बाद आसपास लोगों की आवाजाही कम होने पर बकरियों को कार में डालकर फरार हो जाते थे। बकरियां चोरी करने के मामले में पुलिस ने मध्यप्रदेश के इंदौर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने वारदात में काम ली गई काले रंग की कार भी जब्त की है। ​पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है