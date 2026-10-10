पाली में दावत के बाद एक साथ 250 लोगों की बिगड़ी तबीयत, मच गया हड़कंप; कई बच्चों की हालत गंभीर

बीमारों में बच्चों की संख्या अधिक होने से परिजनों की चिंता बढ़ गई। चिकित्सकों के अनुसार, कुछ बच्चों की स्थिति गंभीर थी, जबकि कई अन्य पेट दर्द, उल्टी और दस्त से परेशान थे। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बांगड़ अस्पताल के साथ शहर के अन्य अस्पतालों में भी उपचार की व्यवस्था की गई। बांगड़ अस्पताल में 41 मरीजों और जनरल अस्पताल में 12 मरीजों को भर्ती कराने की जानकारी सामने आई।