राजस्थान में ट्रेनें थमीं तो बसों में मची मारामारी, दिल्ली जाने को किसी ने रूट बदला, किसी ने वाहन

शुक्रवार शाम सिंधी कैंप बस स्टैंड पर सामान लेकर पहुंचे यात्रियों में कोई जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना चाहता था तो कोई बसों के समय और सीटों की उपलब्धता की जानकारी लेता नजर आया। निजी बस संचालक विजय सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी सामान्य दिनों में शाम छह बजे के बाद दिल्ली के लिए हर घंटे करीब चार बसें संचालित करती है। ट्रेनों के रद्द होने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ गई। इसे देखते हुए दो अतिरिक्त बसें चलानी पड़ीं। उन्होंने बताया कि यात्रियों की जरूरत को देखते हुए यह व्यवस्था की गई और उनसे कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया गया। अतिरिक्त बसों के जरिए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।