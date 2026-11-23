जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के नतीजे आने के बाद अब जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में जिला प्रमुख बनाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों को खरीदने और पुलिस-प्रशासन के जरिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के सदस्यों को 60 से 80 लाख रुपए तक का ऑफर दिया जा रहा है। डोटासरा ने दो टूक कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गोली खा लेगा, लेकिन झुकेगा नहीं।