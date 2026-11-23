जयपुर। राजस्थान के पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने जिला परिषद और पंचायत समिति, दोनों स्तरों पर भाजपा के मुकाबले बड़ी बढ़त हासिल की है। जिला परिषद की 1275 सीटों में कांग्रेस ने 796 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 359 सीटें मिलीं। वहीं, पंचायत समिति सदस्य की 7543 सीटों में से 7542 के घोषित परिणामों में कांग्रेस के खाते में 3772 और भाजपा के खाते में 2218 सीटें आईं। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने इसे राजस्थान की जनता की जीत बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा को आत्मचिंतन करने की नसीहत भी दी।