प्रदेश में सर्दी का असर रात के तापमान में दिखाई देने लगा है। प्रदेश के पांच शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। इससे सुबह और देर रात सर्दी का अहसास बढ़ने लगा है। मौसम केंद्र के अनुसार, सोमवार को सीकर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा। फतेहपुर में 4.6 डिग्री के साथ प्रदेश की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। चूरू में 8.9, नागौर में 8 और वनस्थली में 9.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। वहीं पिलानी में 10, अजमेर में 10.6, अलवर और जवाई बांध में 10.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ।