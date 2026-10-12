Rajasthan Politics : क्या रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा मिलकर बनाएंगे नया तीसरा मोर्चा? जानिए अचानक क्यों हो रही चर्चा?

राजस्थान की राजनीति में युवाओं और छात्र राजनीति से निकले दो सबसे चर्चित और बेबाक चेहरों की नजदीकियों ने प्रदेश के राजनीतिक तापमान को एक बार फिर बढ़ा दिया है। प्रदेश में किसानों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और अन्य मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता नरेश मीणा का अनशन रविवार को समाप्त हो गया। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने रविवार दोपहर बाद बारां के जिला अस्पताल पहुंचकर गंभीर रूप से बीमार नरेश मीणा को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका 10 दिन से चला आ रहा अनशन तुड़वाया। अनशन समाप्त कराने के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने बेबाकी से कहा कि प्रदेश में जहां-जहां भी युवा अपनी जायज और जनहित से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे, वे उनके समर्थन में पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे।