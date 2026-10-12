Rajasthan : भाजपा नेता से थाने में बदसलूकी, भाजपाइयों का धरना, अब नपेंगे अटरू सीआई

जानकारी के अनुसार वार्ड 24 निवासी अजय वैष्णव झगड़े के एक मामले में शिकायत करने अटरू थाने गया था। वहां संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसने रोहित नागर को फोन कर थाने बुला लिया। रोहित नागर ने थाने पर चर्चा भी की। इसी दौरान अजय के घर से उसे फोन आ गया कि झगड़ा करने लोग वहीं आ गए। इसके बाद रोहित नागर ने सीआई से घर पर पुलिस जाप्ता भेजने को कहा। सीआई ने जाप्ता भेजने को कहा भी, लेकिन एक पुलिसकर्मी से रोहित नागर की मामूली बहस हुई। इस पर नागर ने सीआई से शिकायत की। आरोप है कि सीआई वर्मा ने पुलिसकर्मी का बचाव किया। इसी के चलते पुलिसकर्मियों व नागर के बीच तकरार हो गई।