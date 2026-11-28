वर्तमान में सरोवर की स्थिति पहले से बिल्कुल अलग है। किनारों पर प्लास्टिक, कचरा और शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हैं। पानी में काई जमने से बदबू फैल रही है। चारों ओर झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। नियमित देखरेख नहीं होने से सरोवर की चारदीवारी क्षतिग्रस्त हो रही है, वहीं बैठने की व्यवस्था भी खराब हो चुकी है।