पटोंदा. अक्टूबर 2022 में श्रीमहावीरजी क्षेत्र के दौरे पर आए विदेशी राजदूतों के दल ने पटोंदा के अमृत सरोवर का निरीक्षण किया था। उस समय सरोवर की स्थिति देखकर राजदूतों ने इसकी सराहना की थी। इसके बाद ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि यह सरोवर गांव की पहचान बनेगा और इसका नाम देश-विदेश तक पहुंचेगा।
अमृत सरोवर योजना के तहत इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण पर करीब 8 लाख 25 हजार रुपए खर्च किए गए थे। इसके चारों ओर पेड़-पौधे लगाए गए, बैठने की व्यवस्था की गई और जल संरक्षण के इंतजाम किए गए थे। विकास कार्यों के बाद यह सरोवर गांव के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हो गया था।
वर्तमान में सरोवर की स्थिति पहले से बिल्कुल अलग है। किनारों पर प्लास्टिक, कचरा और शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हैं। पानी में काई जमने से बदबू फैल रही है। चारों ओर झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। नियमित देखरेख नहीं होने से सरोवर की चारदीवारी क्षतिग्रस्त हो रही है, वहीं बैठने की व्यवस्था भी खराब हो चुकी है।
ग्रामीणों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत से अमृत सरोवर की तत्काल सफाई कराने, नियमित देखरेख के लिए कर्मचारी नियुक्त करने, परिसर में कचरा डालने वालों पर जुर्माना लगाने तथा इसे दोबारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है।
फिलहाल आचार संहिता लागू होने के कारण सरोवर की मरम्मत और सफाई का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। आचार संहिता हटते ही इसकी साफ-सफाई, मरम्मत और सार-संभाल कराई जाएगी। पंचायत की ओर से इस कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
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बारां
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