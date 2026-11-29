बारां। राजस्थान के बारां जिले की ग्राम पंचायत दड़ा में इस बार सरपंच की कुर्सी पर एक ऐसा चेहरा बैठा है, जिसके परिवार का गांव की राजनीति और पंचायत से पुराना नाता रहा है। करीब 26 साल पहले उनके पिता कानसिंह चौधरी ने अटरू तहसील की इसी पंचायत की कमान संभाली थी। अब ग्रामीणों ने उनके बेटे हिमांशु चौधरी पर भरोसा जताते हुए गांव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। रविवार को नवनिर्वाचित सरपंच हिमांशु चौधरी ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। पिता के बाद बेटे को मिली इस जिम्मेदारी ने दड़ा पंचायत में एक बार फिर चौधरी परिवार को चर्चा में ला दिया है।