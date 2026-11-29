RSSB : बारां. राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड की ओर से आयोजित सीईटी परीक्षा 2026 (सीनियर सैकंडरी स्तर) आगामी 1 से 3 दिसंबर को रोजाना दो-दो पारियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के जिला उपसमन्वयक और अतिरिक्त जिला कलक्टर शिवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में कुल 32 केन्द्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए बारां, अंता और अटरू क्षेत्र में केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा के जिला प्रभारी और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र कुमार मेहता ने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों के लिए आवश्यक नियुक्तियां की जा चुकी हैं। जिले में कुल 32 राजकीय और निजी केन्द्रों पर कुल छह पारियों में 44 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।