Rajasthan : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : बाड़मेर. राजस्थान की मेधावी बेटियों के लिए अच्छी खबर है। गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2026-27 के तहत पात्र छात्राओं को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2026 निर्धारित की है। फाउंडेशन की सचिव उषा शर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय) माध्यमिक को निर्देश जारी कर जिले के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक पात्र छात्रा का आवेदन समय पर सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
इन योजनाओं के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली पात्र छात्राओं को कुल 3000 से 5000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि एवं प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। आवेदन विद्यालय स्तर से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे।
गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त के लिए माध्यमिक परीक्षा-2026 में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली तथा सत्र 2026-27 में कक्षा 11 में नियमित अध्ययनरत छात्राएं पात्र होंगी। इन्हें 3000 रुपए एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं द्वितीय किस्त के लिए माध्यमिक परीक्षा-2025 में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली और वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 3000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस प्रकार योजना की दोनों किस्तों में पात्रता के अनुसार कुल 6000 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा।
बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत उच्च माध्यमिक परीक्षा-2026 में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली पात्र छात्राओं को 5000 रुपए एवं प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की छात्राएं शामिल है।
सभी आवेदन विद्यालय के स्कूल लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल के 'लाभार्थी योजना पोर्टल पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। पुरस्कार राशि जन आधार एकीकरण एवं डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी तथा प्रमाण-पत्र भी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। आवेदन सबमिट करने से पहले छात्रा की अंकतालिका एवं जन आधार कार्ड में दर्ज नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि और लिंग का मिलान करना जरूरी है। दोनों दस्तावेजों में विवरण समान नहीं होने पर आवेदन एवं भुगतान में तकनीकी समस्या आ सकती है।
शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने कहा कि गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार बालिकाओं की प्रतिभा को सम्मान देने और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने की महत्वपूर्ण पहल है। विभाग यह सुनिश्चित करे कि आवेदन संबंधी लापरवाही या तकनीकी त्रुटि के कारण कोई भी पात्र छात्रा इस लाभ से वंचित नहीं रहे। सभी विद्यालय समय पर आवेदन भरवाएं और जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
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