Rajasthan : बाड़मेर. राजस्थान की मेधावी बेटियों के लिए अच्छी खबर है। गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2026-27 के तहत पात्र छात्राओं को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2026 निर्धारित की है। फाउंडेशन की सचिव उषा शर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय) माध्यमिक को निर्देश जारी कर जिले के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक पात्र छात्रा का आवेदन समय पर सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।