Rajasthan High Court : जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जोधपुर जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय) में चल रही कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया। मशहूर अभिनेता सलमान खान ने आयोग के उस आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पक्षकारों की सूची से उनका नाम हटाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। याचिका में कहा गया कि वे संबंधित मामले में केवल पान मसाला ब्रांड के विज्ञापनकर्ता (ब्रांड एंबेसडर) हैं।