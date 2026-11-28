उत्तर- आऊ शहर है, लेकिन एक साल से सरपंच का पद खाली रहने के कारण गांव के कई कामकाज अटके हुए हैं। सबसे पहले उन अटके हुए कामों को पूरा करवाऊंगी। गांव की टूटी सड़कों, गलियों और नालियों को ठीक करवाना, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना और हर वार्ड में लाइट की व्यवस्था करवाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। पंचायत के हर काम में पारदर्शिता रखूंगी।