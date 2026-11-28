वे जहां भी पहुंचे, लोगों ने उनकी श्रद्धा और साहस को सलाम किया। जगह-जगह ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया, भोजन-पानी की व्यवस्था की और आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं।शुक्रवार को जब चन्दाराम देणोक के फलोदी-नागौर राजमार्ग पर पहुंचे तो यहां ओमप्रकाश भादू, सुमेर सिंह, पप्पूराम, धनेश गिरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनकी यात्रा के अनुभव सुने।इस मौके पर चन्दाराम मीणा ने बताया कि उन्होंने यह यात्रा देश की सुख-शांति और सभी के कल्याण की कामना को लेकर शुरू की थी। साईकिल यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन भोलेनाथ और चारधाम की कृपा से हर बाधा पार हो गई। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहकर धर्म, संस्कार और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए।ग्रामीणों ने कहा कि चन्दाराम की यात्रा आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। इतनी लंबी यात्रा साईकिल पर करना आसान काम नहीं है, यह सिर्फ आस्था और दृढ़ इच्छाशक्ति से ही संभव है। देणोक में स्वागत के बाद चन्दाराम अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए।जो सुवाप करणी माता मन्दिर, देश्नोक करणी माता मन्दिर,सालासर बालाजी सहित प्रदेश के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की यात्रा करते हुए अपने गांव पहुंचेंगे।