उत्तर- नशा आज गांव के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इसके लिए गांव में युवाओं को खेल से जोड़ूंगी। खेल मैदान को सुधारकर वहां नियमित खेल प्रतियोगिताएं करवाऊंगी। महिलाओं और बुजुर्गों के साथ मिलकर गांव में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाऊंगी, ताकि युवा नशे से दूर रहकर पढ़ाई और काम में लगे।