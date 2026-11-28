ज्योति शर्मा का प्रकृति प्रेम केवल साइकिल चलाने तक सीमित नहीं है। वे अपने जन्मदिन को भी अनूठे अंदाज में मनाती हैं। जहां आमतौर पर जन्मदिन पर केक काटकर और कैंडल जलाकर खुशियां मनाई जाती हैं, वहीं ज्योति पौधरोपण कर प्रकृति को उपहार देती हैं। वे पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल को अपने संकल्प का हिस्सा मानती हैं। पौधे को बड़ा होने तक संभालना उनकी पहल का अहम हिस्सा है। उन्होंने विद्यार्थियों को भी इस मुहिम से जोड़ा है। प्रत्येक बच्चे को एक-एक पौधे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विद्यार्थी अपने पौधों को परिवार के सदस्य की तरह संभालते हैं। उन्हें पानी देना, देखभाल करना और सुरक्षित रखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। इस तरह विद्यालय में पौधों के साथ बच्चों में जिम्मेदारी का भाव भी विकसित हो रहा है।