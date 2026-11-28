केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के तहत देशभर में 100 आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य है। योजना में राज्य सरकार अथवा अधिकृत संस्था की ओर से विकसित पार्कों के लिए प्रति एकड़ अधिकतम एक करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। चयनित पार्कों को अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद दो वर्ष में विकसित किया जाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की।