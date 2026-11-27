जिले की आऊ पंचायत समिति में कांग्रेस की लक्ष्मी प्रधान बनीं। बाप में गेम्भरसिंह और बापिणी में सुनील कुमार ने जीत दर्ज की। देचू में कांग्रेस के ओमा राम और घंटियाली में सुशीला निर्विरोध निर्वाचित हुईं। लोहावट में रेखा विश्नोई और पीलवा में रामप्यारी ने कांग्रेस के लिए जीत हासिल की। फलोदी पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशी तकु देवी ने प्रधान पद पर कब्जा जमाया। वहीं, सेतरावा में कांग्रेस के माला राम प्रधान चुने गए। इस तरह जिले की 9 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 8 और निर्दलीय ने एक सीट हासिल की।