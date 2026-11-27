Phalodi: देचू प्रधान ओमप्रकाश भील का अभिनंदर करते हुए (फोटो-पत्रिका)
फलोदी। पंचायत समिति प्रधान चुनाव में फलोदी जिले में कांग्रेस ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 9 में से 8 सीटों पर कब्जा जमाया है। भाजपा को जिले में एक भी पंचायत समिति में प्रधान पद नहीं मिला। वहीं, फलोदी पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशी तकु देवी ने जीत दर्ज कर कांग्रेस के खाते में एक सीट जाने से रोक दिया। जिले में कांग्रेस की जीत का आंकड़ा इसलिए भी खास है कि देचू और घंटियाली में पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध प्रधान चुने गए।
जिले की आऊ पंचायत समिति में कांग्रेस की लक्ष्मी प्रधान बनीं। बाप में गेम्भरसिंह और बापिणी में सुनील कुमार ने जीत दर्ज की। देचू में कांग्रेस के ओमा राम और घंटियाली में सुशीला निर्विरोध निर्वाचित हुईं। लोहावट में रेखा विश्नोई और पीलवा में रामप्यारी ने कांग्रेस के लिए जीत हासिल की। फलोदी पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशी तकु देवी ने प्रधान पद पर कब्जा जमाया। वहीं, सेतरावा में कांग्रेस के माला राम प्रधान चुने गए। इस तरह जिले की 9 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 8 और निर्दलीय ने एक सीट हासिल की।
पंचायत समिति वार प्रत्याशी और विजेता
|पंचायत समिति
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य पार्टी/निर्दलीय
|कौन जीते
|आऊ
|—
|लक्ष्मी
|रसाल कंवर (RLP)
|लक्ष्मी (कांग्रेस)
|बाप
|मगसिंह
|गेम्भरसिंह
|—
|गेम्भरसिंह (कांग्रेस)
|बापिणी
|इंद्रा
|सुनील कुमार
|—
|सुनील कुमार (कांग्रेस)
|देचू
|—
|ओमा राम
|—
|ओमा राम (निर्विरोध)
|घंटियाली
|—
|सुशीला
|—
|सुशीला (निर्विरोध)
|लोहावट
|—
|रेखा विश्नोई
|सुभाष गोदारा (RLP)
|रेखा विश्नोई (कांग्रेस)
|पीलवा
|कीर्ति कंवर
|रामप्यारी
|—
|रामप्यारी (कांग्रेस)
|फलोदी
|—
|हीरादेवी
|तकु देवी (निर्दलीय)
|तकु देवी (निर्दलीय)
|सेतरावा
|मंजुला दैया
|माला राम
|—
|माला राम (कांग्रेस)
भाजपा को नहीं मिली कामयाबी
फलोदी जिले में भाजपा को प्रधान चुनाव में निराशा हाथ लगी। उपलब्ध प्रत्याशी सूची में आऊ, बाप, बापिणी, लोहावट, पीलवा, फलोदी और सेतरावा में भाजपा, आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने मुकाबला किया, लेकिन इनमें से कोई भी प्रधान पद तक नहीं पहुंच सका। देचू और घंटियाली में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए।
कुल मिलाकर फलोदी जिले में कांग्रेस ने पंचायत समिति प्रधान चुनाव में मजबूत प्रदर्शन किया। आठ पंचायत समितियों में पार्टी का प्रधान बनना जिले की ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
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