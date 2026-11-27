Churu Pradhan Election Result: चूरू। चूरू जिले की 13 पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के चुनाव हुए। चुनाव परिणामों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भाजपा ने 7 पंचायत समितियों में प्रधान पद पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आईं। सिद्धमुख और चूरू उत्तर पंचायत समितियों में प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए।