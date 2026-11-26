दरअसल, चूरू जिला परिषद की कुल 39 सीटों में कांग्रेस ने 21, भाजपा ने 17 और माकपा ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। इस तरह कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था, जबकि भाजपा बहुमत के आंकड़े से तीन सीट पीछे थी। इसके बावजूद जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह राठौड़ को 22 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश बुडानिया को हार का सामना करना पड़ा। क्रॉस वोटिंग ने चुनाव का पूरा गणित बदल दिया। जीत के बाद कनिका सिंह ने भी अपने बयान से राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी। उन्होंने कहा- 'ससुर साहब का जादू चला, तभी तो 17 सीटों के बावजूद 22 वोट मिले।'