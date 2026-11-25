चूरू जिला प्रमुख का चुनाव भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में सामने आया। जिला परिषद की कुल 39 सीटों में कांग्रेस ने 21, भाजपा ने 17 और माकपा ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था, जबकि भाजपा बहुमत के आंकड़े से तीन सीट पीछे थी। इसके बावजूद मतदान में भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह को 22 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश बुडानिया को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने पूरा समीकरण बदल दिया। कांग्रेस के चार सदस्यों की ओर से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं किए जाने की बात सामने आई। इस तरह भाजपा ने बहुमत के आंकड़े से पीछे होने के बावजूद जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया।