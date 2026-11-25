जिला प्रमुख का ताज युवा चेहरे के सिर सजेगा या अनुभव के दम पर कोई बुजुर्ग बाजी मारेगा, इसका फैसला चुनाव में होगा। विजेता सदस्यों की उम्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो 21 से 30 वर्ष के 3, 31 से 40 वर्ष के 11, 41 से 50 वर्ष के 17, 51 से 60 वर्ष के 3 और 61 वर्ष से अधिक उम्र के 5 सदस्य है। विजेताओं की औसत उम्र करीब 45 वर्ष है। 40 वर्ष तक के 14 सदस्यों ने जीत दर्ज की है। वही विजेता सदस्यों में महिलाओं की भागीदारी करीब 51 प्रतिशत रही है।