नागौर। पंचायतीराज चुनाव के बाद अब जिला परिषदों में सत्ता की कमान किसके हाथ होगी, इसका फैसला बुधवार को हो जाएगा। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) को स्पष्ट बहुमत मिलने से उसका जिला प्रमुख बनना लगभग तय है। नागौर जिला प्रमुख चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आलएलपी) से पांचाराम ने नामांकन दा​खिल किया है। वहीं अनिल नागौरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। अनिल नागौरी को पहले भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाने की तैयारी की थी, लेकिन अंतिम समय में रणनीति बदल ली। ऐसे में अब नागौर जिला प्रमुख के लिए भाजपा का अ​धिकृत प्रत्याशी मैदान में नहीं है। कांग्रेस के 11 सदस्य होने के बावजूद पार्टी ने नामांकन दाखिल नहीं किया।