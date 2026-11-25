जैसलमेर. पंचायतीराज चुनाव-2026 के तहत जैसलमेर जिला प्रमुख पद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कुमारी निर्विरोध जिला प्रमुख चुन ली गई हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह जिला परिषद की बैठक के साथ चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और नामांकन दाखिल किए गए। इस दौरान संतोष कुमारी के सामने किसी भी दूसरे उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। ऐसे में कागजातों की जांच के बाद उन्हें निर्विरोध जिला प्रमुख घोषित कर दिया गया। खास बात यह है कि संतोष कुमारी महज 21 साल की उम्र में इस पद तक पहुंची हैं।