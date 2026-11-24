जैसलमेर. जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने इस बार 20-1 की प्रचण्ड जीत हासिल की है और बुधवार को होने वाले जिला प्रमुख चुनाव को लेकर इतना ही सस्पेंस बाकी है कि, किसके सिर पर प्रमुख पद की ताजपोशी होगी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्रमुख पद के लिए कांग्रेस के निशान पर चार सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इनमें वार्ड 21 से संतोष कुमारी, 9 से रतनाराम, 4 से मानाराम और 6 से कमलाराम शामिल हैं। पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद का खेमा एक तरह से पोकरण विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने वाली 21 वर्षीया संतोष कुमारी को जिला प्रमुख का अपना पसंदीदा चेहरा घोषित कर चुका है। वहीं पूर्व विधायक रूपाराम मेघवाल की पसंद कमलाराम बताई जाती है, लेकिन माना जा रहा है कि रूपाराम गुट की तरफ से फकीर गुट के साथ प्रमुख पद पर सहमति बनाते समय कुछ समितियों में अपनी पसंद के सदस्य को प्रधान पद की कुर्सी दिलाने की शर्त मनवाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिला परिषद चुनाव में भाजपा केवल एक सीट जीतने में कामयाब हुई और वह भी सामान्य वर्ग की महिला करुणा कंवर के रूप में। ऐसे में भाजपा के लिए कोई खेला करना लगभग नामुमकिन है।