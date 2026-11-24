पोकरण.सिक्खों के प्रथम गुरु नानकदेव की 557वीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में कस्बे के गुरुद्वारा दमदमा साहेब में मनाई गई और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा में मत्था टेककर अरदास की। कस्बे के रेलवे स्टेशन के पास स्थित गुरुद्वारा दमदमा साहेब में गुरु नानकदेव की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिनभर धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे और यहां आए श्रद्धालुओं ने मत्था टेका व गुरु ग्रंथ साहेब की पूजा की। मंगलवार को अलसुबह से ही गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया, जो देर शाम तक भी जारी रहा। सैकड़ों लोगों ने विशाल स्तम्भ व ध्वज के दर्शन किए और गुरुद्वारे में मत्था टेककर अमन, चैन, खुशहाली, आपसी सद्भाव, भाइचारे के लिए प्रार्थना की।