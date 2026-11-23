जैसलमेर. स्वर्णनगरी में इन दिनों पर्यटन का कारोबार रफ्तार पकड़ रहा है। होटल, रिसोर्ट, टैक्सी, पर्यटन गाइड और स्थानीय बाजारों को क्रिसमस-नववर्ष सीजन से बड़ी उम्मीदें हैं। हर साल की तरह इस बार भी हजारों पर्यटकों की आमद बढऩे वाली है, लेकिन इस आर्थिक रौनक के पीछे व्यवस्थाओं की कमजोर तस्वीर सामने आ रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप यातायात, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा का ढांचा मजबूत करने की प्रभावी तैयारी नजर नहीं आ रही। पिछले साल नववर्ष का जश्न मनाने हजारों पर्यटक जैसलमेर पहुंचे थे। भारी भीड़ के बीच व्यवस्थाएं बिगड़ीं और सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ी। उस अनुभव के बाद जिम्मेदारों के पास कमियां सुधारने के लिए पूरा साल था, लेकिन इस पर्यटन सीजन में भी वही चुनौतियां बरकरार हैं। पर्यटन कारोबार की संभावनाओं पर सबकी नजर है, लेकिन सैलानियों की सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेदारी निभाने वाली व्यवस्थाओं में अपेक्षित सक्रियता दिखाई नहीं दे रही। यह स्थिति पर्यटन प्रबंधन की प्राथमिकताओं और जमीनी तैयारियों के बीच बड़ा अंतर उजागर करती है। सोनार दुर्ग में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के बीच संकरी गलियां और सीमित निकास मार्ग सबसे संवेदनशील चुनौती हैं। एक साथ बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने पर पैदल आवागमन बाधित होने, भीड़ अनियंत्रित होने और भगदड़ का जोखिम पैदा हो सकता है।