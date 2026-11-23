राष्ट्रीय संगोष्ठी रौ समापन में उपिस्थत अतिथि।
बाड़मेर. राजस्थानी संत परम्परा लोक में फगतधारमिक चेतना रौ सुर ई प्रदान नीं करियौ बल्कि सामाजिक समरसता, मानवीय मूल्य, प्रेम, परयावरण, नैतिकता, जीवदया, लोकमंगल अर जीवण-दरसण री अेड़ी विराट दीठ विकसित करी जको आज ई समाज सारु घणी महताऊअर प्रासंगिक है। अै विचार प्रतिष्ठित राजस्थानी रचनाकार डाॅ. मदन सैनी साहित्य अकादमी अर माधव महाविद्यालय कांनीसूं आयोजित दो दिवसीय ' राजस्थानी संत परम्पराअर साहित्य ' विसयक राष्ट्रीय संगोष्ठी रै समापन समारोह में आपरै अध्यक्षीय उदबोधन में व्यक्त करिया। वे कह्यौकै राजस्थानी संत-काव्य लोक कल्याण रौपरयाय है ।
समापन समारोह रा सिरैमिजमानडाॅ. बंशीधर तातेड़कह्यौकै राजस्थानी संतों री वाणी में अेककांनीजठै आत्मा अर परमात्मा रैसम्बन्ध री सबळी व्याख्या मिळै, तो दूजीकांनी मानवीय जीवणरै व्यावहारिक पख, मानवीय संवेदना, मानवता अर जन कल्याण रौसंदेस ई मुखरता सूं उजागर हुवै । वे कह्यौकै असल में राजस्थानी संत-काव्य सामाजिक समरसता रौ सत संदेस है। संगोष्ठी संयोजक शिक्षाविद रमेशसिंह राजपुरोहित साहित्य अकादेमीरौ आभार ग्यांपित करता थका कह्यौकै राजस्थानी संत-काव्य आज रैयुवावां नै नवजीवणजीवण री सीख देवैइणसारुयुवावां नै राजस्थानी संत साहित्य रौ अध्ययन करणौचाहजै । इण दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी रै सफल आयोजन सारु वे राजस्थानी परामर्श मंडल रा संयोजक मानीता प्रोफेसर अर्जुनदेव चारण रौ आभार ई ग्यांपित करियौ। सत्र संयोजन री जिम्मेदारी गजेसिंह राजपुरोहित निभाई ।
दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी रैदूजै दिन रा चोथौ सत्र प्रतिष्ठित कवि- आलोचक डाॅ.गजेसिंह राजपुरोहित री अध्यक्षता में सम्पन्न हुयौ। इण अवसर माथैडाॅ.रामरतन लटियाल - जसनाथी संत परम्पराअरडाॅ.नगेंद्र बाला - संत दादूदयाल री काव्य परम्पराविसयकआपरौ आलोचनात्मक शोध-आलेख प्रस्तुत करियौ। पांचवौ सत्र प्रतिष्ठित कवि मानसिंह राठौड़ री अध्यक्षता में सम्पन्न हुयौजिणमांयश्रवणदान - तेरापंथी संत-काव्य अरडाॅ.जगदीश चारण - संत मल्लीनाथरै काव्य अरजीवणमाथै शोध-आलेख प्रस्तुत करियौ।
दूजै दिन री संगोष्ठी रैसरुआत में ख्यातनाम कवि-आलोचक डाॅ. अर्जुनदेव चारण अरडाॅ.गजेसिंह राजपुरोहित आपरै हाथांसूं मां सुरसतरैचित्रमाथैदीवौजळायचोसरौ चढायौ। साहित्यअकादेमी रा उप-सचिव नवीन कुमार सगळा मिजमानांरौ स्वागत - सत्कार करियौ। इणअंजसजोग अवसर माथै मायड़ भासा-साहित्य प्रेमी जोगाराम सारण, देवकुमार पोटलिया, अमरसिंह चौधरी, गुलाबसिंह राठौड़, बाबूलाल खत्री, ओमप्रकाश जोशी, चिमनलाल पुरोहित, जुगल किशोर जोशी, मीना चौधरी, जसवंत मायल, पूनमाराम, रोशनी व्यास, विजय सियोटा, कपिल सोनी, भीखाराम, डाॅ.गौरीशंकर निमिवाल, श्री मोहनलाल लहंगा, श्री नितेश कुमार, कुलदीप सिंह राजगुरु, कमलसिंह, गणपतसिंह, जुगलकिशोर, दिव्याशु राज पुरोहित, रंजय, श्री रामचन्द्र खत्री, मोडाराम, सवाईराम अर भंवरलाल रै सागै ई एनसीसी कैडेट्स अर महाविद्यालय रा साहित्य-प्रेमी पढेसर मौजूद रैया।
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