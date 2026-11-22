किले की दीवारों और भवनों की हालत लगातार खराब हो रही है। पत्थरों पर की गई बारीक शिल्पकारी, कलात्मक खंभे और बेल-बूटों की नक्काशी आज भी इसकी ऐतिहासिक समृद्धि का परिचय देते हैं। किले के भीतर धार्मिक स्थल और प्राचीन स्थापत्य के अवशेष मौजूद हैं। इनकी सार-संभाल नहीं होने से ऐतिहासिक निर्माण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कभी दूर से दिखाई देने वाला कोट आज अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इतिहास के जानकारों के अनुसार तत्कालीन महारावल बैरीशाल ने विक्रम संवत 1940 में लाठी कोट का निर्माण करवाया था। इसी दौरान जलाशय भी बनवाया गया। किले के भीतर देवी के थान की प्राचीर में जड़े पत्थर पर उत्कीर्ण लेख इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि करता है। बताया जाता है कि ठाकर छतरसिंह ने गांव में बस्ती बसाने के उद्देश्य से लोगों को भूमि आवंटित की थी। इसके बदले दस रुपए वार्षिक लेने का प्रावधान था।छतरसिंह के बाद खुशालसिंह ने लाठी की गद्दी संभाली। महारावल बैरीशाल की नि:संतान मृत्यु के बाद खुशालसिंह के पांच वर्षीय पुत्र कुंवर श्यामसिंह को जैसलमेर की गद्दी पर बैठाया गया। उस समय क्षेत्र का नाम शालिवाहन कर दिया गया। बाद में खुशालसिंह के पुत्र दानसिंह ने लाठी की गद्दी संभाली। विक्रम संवत 1979 में उनका निधन हुआ। उनकी छह स्तंभों वाली छतरी आज भी कस्बे के बाहर स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मेला भरता है।