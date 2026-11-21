जिला प्रमुख पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इसी वर्ग के प्रत्याशियों पर दांव लगाया था। कांग्रेस की ओर से कमलाराम, मानाराम, रतनाराम और संतोष कुमारी चुनाव मैदान में थे। चारों ने जीत दर्ज कर पार्टी को इस वर्ग में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके उलट भाजपा ने एसटी वर्ग से तीन प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन तीनों को हार का सामना करना पड़ा। इससे जिला प्रमुख पद के चुनाव में भाजपा की दावेदारी ही समाप्त हो गई है। अब मुकाबला कांग्रेस के भीतर सिमट गया है। राजनीतिक हलकों में संतोष कुमारी और कमलाराम के नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। करीब 21 वर्षीया संतोष कुमारी जहां फकीर गुट की पसंद बताई जाती है, वहीं कमलाराम को रूपाराम धनदेव खेमे का संभावित दावेदार माना जा रहा है। दोनों ही खेमों की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं और क्षेत्रीय समीकरण हैं। ऐसे में चारों विजयी सदस्यों में से किसे आगे किया जाएगा, यह केवल व्यक्तिगत दावेदारी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन का भी सवाल बनेगा। मानाराम और रतनाराम की दावेदारी को लेकर भी पार्टी के निर्णय और संभावित सहमति पर नजर रहेगी।