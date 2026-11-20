लाठी (जैसलमेर ). मरुस्थल की धरती पर विदेशी मेहमानों की आमद का सिलसिला अब तेज होने लगा है। कुरजां के आगमन के बाद अब उनकी हमशक्ल मानी जाने वाली कॉमन क्रेन ने भी लाठी क्षेत्र में दस्तक दे दी है। बुधवार को खेतोलाई गांव के आसपास इनका झुंड दिखाई दिया। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से इन पक्षियों की राह देख रहे पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया। धोलिया और कोजेरी नाडी के आसपास भी इनकी मौजूदगी दर्ज की गई है। सर्दियों के दौरान करीब छह माह तक क्षेत्र में प्रवास करने वाले ये पक्षी फरवरी-मार्च में वापस अपने मूल आवास की ओर रवाना होंगे। आमतौर पर कॉमन क्रेन अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के पहले सप्ताह में लाठी क्षेत्र पहुंच जाती हैं, लेकिन इस बार इनका आगमन करीब दो माह की देरी से हुआ है। क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने और प्राकृतिक जलस्रोतों में पानी की कमी को देरी की संभावित वजह माना जा रहा है। पिछले कई दिनों से पक्षी प्रेमी इनके आगमन का इंतजार कर रहे थे। बुधवार को खेतोलाई के आसपास झुंड दिखाई देने के साथ ही उनका इंतजार खत्म हुआ। पिछले कुछ वर्षों से कॉमन क्रेन का लाठी क्षेत्र में नियमित रूप से प्रवास देखा जा रहा है।