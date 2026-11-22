जैसलमेर। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत के बाद अब जिला प्रमुख की कुर्सी पर पार्टी का कब्जा तय है। 21 वार्डों वाली जिला परिषद में कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा को करारी शिकस्त दी है। वहीं, जिला प्रमुख का पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित होने से कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने चार विजयी सदस्यों में से किसी एक के नाम पर सहमति बनाने की है। बहुमत का आंकड़ा पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में होने के बावजूद पार्टी के भीतर जिला प्रमुख और उसके बाद उप प्रमुख का पद किसे दिया जाए, इसे लेकर पार्टी के दोनों गुटों फकीर और धनदेव गुटों के बीच ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। दूसरी ओर, जिले की कुछ पंचायत समितियों में भी प्रधान पद के लिए प्रत्याशी चयन में कांग्रेस को आपसी सहमति बनाने में जोर लगाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ज्यादातर जगहों पर खाली हाथ रहने वाली सत्ताधारी भाजपा की तरफ से खुहड़ी पंचायत समिति में प्रधान पद हथियाने के लिए ताकत झोंकी जा रही है। 15 सदस्यों वाली इस समिति में कागजों में कांग्रेस के पास 9 सीटें होने से बहुमत का सीधा आंकड़ा है और भाजपा 6 पर ठिठकी हुई है। लेकिन अंदरखाने भाजपा की तरफ से कांग्रेस के कम से कम 2 सदस्यों की क्रॉस वोटिंग करवाकर प्रधान पद जीतने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि प्रदेश स्तर से भी भाजपा का नेतृत्व चाहता है कि कम से कम इस समिति में प्रधान पद उनके खाते में आए।