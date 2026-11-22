लाठी (जैसलमेर). क्षेत्र के सोढाकोर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से चार ऊंटों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक ऊंट गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में एक साथ चार राज्य पशुओं की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक से मृत ऊंटों को हटाया। घायल ऊंट के उपचार के लिए भादरिया गोशाला प्रबंधन को सूचना दी गई। इसके बाद उसे गौशाला भिजवाने की व्यवस्था की गई। सोढाकोर गांव में टोल के पास रेलवे ट्रैक पर ऊंटों का झुंड विचरण कर रहा था। इसी दौरान झुंड रेलवे लाइन पार करने लगा। तभी वहां से गुजर रही ट्रेन की आवाज सुनकर ऊंटों में अफरा-तफरी मच गई। वे संभल पाते, इससे पहले ही ट्रेन की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि चार ऊंटों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।