पोकरण. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआइ की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -125 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -11 तक कस्बे के पूर्व से दक्षिण होते हुए पश्चिम तक बायपास सड़क का निर्माण करवाए जाने के बावजूद कई बड़े वाहन कस्बे के अंदर से होकर गुजरते है। यही नहीं कस्बे में दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी है, लेकिन वाहनों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। जिससे न केवल कस्बे की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, बल्कि यहां दुर्घटना का भी खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि पूर्व में बायपास सड़क मार्ग नहीं होने के कारण जोधपुर रोड से जैसलमेर व रामदेवरा जाने वाले सभी छोटे व बड़े वाहन कस्बे के अंदर से वाया जयनारायण व्यास सर्किल होते हुए निकलते थे। ऐसे में कस्बे के मुख्य मार्गों पर आए दिन जाम लग जाने से यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती थी और राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती थी। इसी को लेकर एनएचएआई की ओर से जोधपुर रोड से वाया पाउपाडिया, खींवज, आशापुरा होते हुए सांकड़ा फांटा व जैसलमेर रोड तक बायपास सड़क मार्ग का निर्माण करवाया गया, लेकिन पुलिस व प्रशासन की अनदेखी केे चलते आज भी बजरी, पत्थर, सीमेंट, डामर, कंकरीट, ग्रेवल व अन्य सामान से भरे मालवाहक भारी वाहन और रामदेवरा आने वाले श्रद्धालुओं से भरे मालवाहक वाहन कस्बे के अंदर से वाया जयनारायण व्यास सर्किल होकर निकलते है। जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।