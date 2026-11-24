Churu Roadways Bus Depot: चूरू: यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं देने के दावों के बीच चूरू का रोडवेज बस डिपो खुद बदहाली का शिकार है। वर्ष 1997 में शुरू हुए इस बस डिपो को 29 साल बीत चुके हैं, लेकिन परिसर की सड़कों की सूरत आज तक नहीं बदल सकी। करोड़ों की लागत से बने इस परिसर में जगह-जगह सड़कें उखड़ी हुई हैं। दिनभर बसों की आवाजाही से धूल उड़ती रहती है, जिससे यात्रियों और रोडवेज कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ती है।