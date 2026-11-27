उल्लेखनीय है कि सिधमुख पंचायत समिति की कुल 15 सीटों में से कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा को एक सीट मिली थी, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी मांगेराम जांगिड़ विजयी हुए थे। बाद में निर्दलीय सदस्य मांगेराम जांगिड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस समर्थित सदस्यों की संख्या बढ़कर 14 हो गई थी। ऐसे में प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था, जबकि भाजपा के पास पर्याप्त समर्थन नहीं था। नामांकन जांच में भाजपा प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने के बाद जेपी दलाल निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गए।