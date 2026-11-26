चूरू। जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा की कनिका सिंह राठौड़ की जीत के बाद चूरू जिला परिषद में उपजिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की है। कांग्रेस प्रत्याशी छोटूलाल ने भाजपा के नरेश कुमार को हराकर उपजिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। चुनाव में छोटूलाल को 21 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी नरेश कुमार के पक्ष में 18 वोट पड़े। इस तरह कांग्रेस ने तीन मतों के अंतर से जीत दर्ज की। जिला प्रमुख पद पर भाजपा की जीत के बाद उपजिला प्रमुख का पद कांग्रेस के खाते में जाना जिले की राजनीति में एक नया घटनाक्रम है।