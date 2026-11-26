Churu: कांग्रेस के छोटूलाल बने उपजिला प्रमुख (फोटो-पत्रिका)
चूरू। जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा की कनिका सिंह राठौड़ की जीत के बाद चूरू जिला परिषद में उपजिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की है। कांग्रेस प्रत्याशी छोटूलाल ने भाजपा के नरेश कुमार को हराकर उपजिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। चुनाव में छोटूलाल को 21 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी नरेश कुमार के पक्ष में 18 वोट पड़े। इस तरह कांग्रेस ने तीन मतों के अंतर से जीत दर्ज की। जिला प्रमुख पद पर भाजपा की जीत के बाद उपजिला प्रमुख का पद कांग्रेस के खाते में जाना जिले की राजनीति में एक नया घटनाक्रम है।
चूरू जिला परिषद में गुरुवार को उपजिला प्रमुख पद के लिए मतदान कराया गया। कांग्रेस ने इस पद के लिए छोटूलाल मेघवाल को प्रत्याशी बनाया था, जबकि भाजपा की ओर से नरेश कुमार मैदान में थे। मतदान के बाद मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी छोटूलाल को 21 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी को 18 मत प्राप्त हुए। इस तरह छोटूलाल ने तीन वोटों से मुकाबला जीत लिया। जिला परिषद में दोनों दलों के बीच कड़े मुकाबले के बीच कांग्रेस को उपजिला प्रमुख पद हासिल हुआ है।
इससे एक दिन पहले चूरू जिला प्रमुख पद के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। 39 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस ने 21 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। भाजपा के खाते में 17 और माकपा के खाते में एक सीट आई थी। इसके बावजूद जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा की कनिका सिंह राठौड़ ने कांग्रेस की प्रकाश देवी बुडानिया को पांच मतों से हरा दिया था। कनिका सिंह को 22 और प्रकाश देवी को 17 वोट मिले थे।
कनिका सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू हैं। उनके जिला प्रमुख बनने के बाद चूरू की राजनीति में इस चुनाव की खासी चर्चा हुई। बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस अपना जिला प्रमुख नहीं बना सकी थी और क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठे थे।
जिला प्रमुख चुनाव में हार के बाद उपजिला प्रमुख पद पर जीत कांग्रेस के लिए राहत लेकर आई है। जिला परिषद में दोनों प्रमुख पद अलग-अलग दलों के खाते में जाने से चूरू में राजनीतिक मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। जिला प्रमुख की कुर्सी पर कनिका सिंह राठौड़ के बैठने के बाद अब उपजिला प्रमुख के रूप में छोटूलाल की भूमिका भी अहम रहेगी। जिला परिषद के कामकाज और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर दोनों पदाधिकारियों के बीच तालमेल किस तरह रहता है, इस पर भी जिले की नजर रहेगी।
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