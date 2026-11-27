Ajmer Panchayat Samiti Pradhan Chunav Live : अजमेर। जिले में दस पंचायत समितियों में प्रधान के चुनाव शुक्रवार को होंगे। इनमें 180 पंचायत समिति सदस्य मतदान कर अपने-अपने प्रधान चुनेंगे। नवगठित पंचायत समिति के पास खुद का भवन नहीं होने के कारण इसमें प्रधान के चुनाव जिला परिषद सभागार में होंगे। जबकि शेष 9 प्रधान के लिए संबंधित पंचायत समितियों के भवन में ही चुनाव कराए जाएंगे। प्रधान के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जिला प्रमुख और उप प्रमुख की तरह सुबह 10 बजे प्रारम्भ होगी। 11 बजे तक नामांकन पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 1 बजे तक नाम वापसी रहेगी। मतदान शाम 3 से 5 बजे तक कराया जाएगा।