अजमेर। केकड़ी शहर के सबसे व्यस्त कारोबारी क्षेत्र घंटाघर में मंगलवार तड़के चोरों ने दुस्साहस की ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने पुलिस की रात्रिकालीन गश्त और बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए पांच बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़ा, अंदर रखी करीब 100 किलो से अधिक वजनी लोहे की तिजोरी बाहर निकाली और उसे मोटरसाइकिल पर लादकर फरार हो गए। बदमाश तिजोरी में रखे करीब 3 से 4 लाख रुपए नकद और चांदी के सिक्के चुराने में सफल रहे। हैरानी की बात यह रही कि शहर के हृदय स्थल पर स्थित दुकान में वारदात को अंजाम देकर बदमाश चंद मिनटों में भारी-भरकम तिजोरी लेकर निकल गए। पूरी वारदात दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।