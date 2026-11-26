Ajmer UP Zila Pramukh : भारतीय जनता पार्टी की सुनीता लाम्बा। फोटो पत्रिका
Ajmer UP Zila Pramukh : अजमेर के इतिहास में पहली बार जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख महिला होगी। अजमेर उप जिला प्रमुख पद पर भाजपा की सुनीता लाम्बा ने विजय दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी की सुनीता लाम्बा को 21 वोट मिले हैं। वहीं इण्डियन नेशनल कांग्रेस की रजिया को 12 वोट मिले हैं। प्रदेश में 37 जिला परिषदों में उप जिला प्रमुख का चुनाव आज गुरुवार को हो रहा है। सुबह 11 बजे नामांकन हुआ था। वहीं अजमेर की जिला प्रमुख के पद पर पूजा भंसाली निर्वाचित हुई हैं।
राजस्थान में प्रधान पद के लिए 27 नवंबर को सुबह 10 बजे निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 11.30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा दोपहर 1 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। आवश्यकता होने पर दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा और निर्वाचित प्रधान को शपथ दिलाई जाएगी।
जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों में महिला शक्ति, युवा नेतृत्व और सियासी उलटफेर की दिलचस्प तस्वीर सामने आई। प्रदेश के 37 जिलों में 26 की कमान महिलाओं के हाथों में आई। जैसलमेर में महज 21 वर्षीय संतोष कुमारी जिला प्रमुख बनीं, वहीं दौसा, सवाई माधोपुर और जैसलमेर में महिला प्रत्याशी निर्विरोध चुनी गई। कहीं बहुमत के बावजूद पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा तो कहीं एक वोट ने जीत-हार का फैसला कर दिया। डूंगरपुर और डीडवाना-कुचामन में बराबरी के बाद लॉटरी से जिला प्रमुख चुने गए। निर्दलीयों की भूमिका और क्रॉस वोटिंग के आरोपों ने भी कई जगह चुनावी गणित को रोचक बनाया। इन नतीजों ने ग्रामीण राजनीति में नए चेहरों और बदलते सियासी समीकरणों की झलक दिखाई। प्रदेश में 37 जिलों में कांग्रेस ने 24, भाजपा ने 10, बीएपी ने 2 और 1 जिले में आरएलपी ने प्रमुख पद पर कब्जा किया।
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